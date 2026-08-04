Cedeira informa a vecinos y visitantes sobre las antiguas fábricas de salazón de la villa

Panel instalado por el Concello en los últimos días Concello

El ejecutivo local que dirige Pablo Moreda ha instalado en los últimos días un panel explicativo junto a los vestigios de la antigua fábrica de salazón que salió a la luz en las obras de regeneración del arenal, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde el Concello inciden en que este nuevo panel informativo facilita la interpretación de los restos, explicando la importancia que tuvo en la localidad esta actividad. Cabe recordar que la plaza de A Magdalena llegó a tener siete fábricas de salazón, siendo esta construida en 1877 y operada en su última etapa por la familia Rubido.

Recreación del interior

El Ayuntamiento cedeirés continúa, con esta actuación, avanzando hacia la puesta en valor del patrimonio histórico e industrial de la localidad, contribuyendo a la divulgación de un legado “que forma parte da identidade cedeiresa e da súa estreita relación co mar”.

La prospección dejó a la luz los restos de diez piletas de la antigua fábrica C.R.C.

El panel ofrece contexto histórico y una recreación del interior de esta antigua fábrica, en donde se ubicaban las pilas en las que se depositaba el pescado y la sal. Los trabajos ejecutados en su momento por el equipo de AXA Arqueoloxía –que también realiza prospecciones en Castro Sarridal– permitieron dejar a la vista un total de diez piletas.