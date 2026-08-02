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Cedeira

La Cofradía de Cedeira pone en marcha un proyecto de profesionalización del sector

‘Tecendo Futuro: Profesionalización do sector e rexeneración do mar de Cedeira’ se presenta el viernes 7

Redacción Ferrol
02/08/2026 20:24
Se fomentarán actividades relacionadas con las artes de pesca
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La Cofradía de Pescadores de Cedeira presentará el próximo viernes 7, a las 11.00 horas, el proyecto ‘Tecendo Futuro: Profesionalización do sector e rexeneración do mar de Cedeira’, una iniciativa que busca fortalecer el sector pesquero local mediante la formación, la conservación del patrimonio marinero y la sensibilización ambiental, además de trabajar para ofrecer una alternativa profesional mediante la puesta en marcha de un curso de mantenimiento y reparación de artes de pesca. La formación pretende favorecer la polivalencia profesional de las mujeres del mar, contribuyendo a su estabilidad económica, además de abordar la necesidad existente de profesionales especializadas en el oficio de redeira.

La jornada de presentación permitirá dar a conocer los objetivos del proyecto, explicar el desarrollo de la formación y compartir un espacio de diálogo con el sector. En el acto participarán representantes de la Cofradía de Pescadores de Cedeira, de la Federación Galega de Redeiras, del GALP A Mariña-Ortegal y de la Consellería do Mar.

La iniciativa está financiada desde el Grupo de Acción Local A Mariña-Ortegal y está abierta a profesionales del sector, cofradías, entidades vinculadas con el mar administraciones e interesados en general.

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