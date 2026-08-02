La Cofradía de Cedeira pone en marcha un proyecto de profesionalización del sector

Se fomentarán actividades relacionadas con las artes de pesca EC

La Cofradía de Pescadores de Cedeira presentará el próximo viernes 7, a las 11.00 horas, el proyecto ‘Tecendo Futuro: Profesionalización do sector e rexeneración do mar de Cedeira’, una iniciativa que busca fortalecer el sector pesquero local mediante la formación, la conservación del patrimonio marinero y la sensibilización ambiental, además de trabajar para ofrecer una alternativa profesional mediante la puesta en marcha de un curso de mantenimiento y reparación de artes de pesca. La formación pretende favorecer la polivalencia profesional de las mujeres del mar, contribuyendo a su estabilidad económica, además de abordar la necesidad existente de profesionales especializadas en el oficio de redeira.

La jornada de presentación permitirá dar a conocer los objetivos del proyecto, explicar el desarrollo de la formación y compartir un espacio de diálogo con el sector. En el acto participarán representantes de la Cofradía de Pescadores de Cedeira, de la Federación Galega de Redeiras, del GALP A Mariña-Ortegal y de la Consellería do Mar.

La iniciativa está financiada desde el Grupo de Acción Local A Mariña-Ortegal y está abierta a profesionales del sector, cofradías, entidades vinculadas con el mar administraciones e interesados en general.