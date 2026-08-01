La gastronomía cedeiresa se rinde al producto rey, el percebe

La Festa do percebe, un clásico del verano cedeirés Daniel Alexandre

La última de edición del Campeonato Mundial del percebe sitúo al de Cedeira como el segundo mejor del mundo tras el de Puerto Vega, en Asturias, un galardón del que fue ganador en la anterior convocatoria.

Pero el producto cedeirés no necesita de premios para coronarse como campeón, como este sábado lo demostró en su tradicional Festa do Percebe, que sumó visitantes durante toda la mañana y la tarde para degustar unas raciones, que sabían de antemano que no iban a defraudar.

Unos 600 kilos de este crustáceo esperan despacharse entre en estas dos jornadas, porque este domingo continúa la fiesta en el puerto cedeirés. Para completar la comida, no faltó la empanada y el pulpo que ayudan a afrontar estas jornadas de verano llenas de actividad.

Así, la música sonó un año más de nuevo en el festival Discalzos, en la plaza de Floreal, donde se dieron cita desde la Banda de Música Vila de Cedeira a Prieto Picado, Nito Serrano y Lapurasangre y Vimbio.

Este domingo habrá sesión vermú con el grupo Koi y los locales Roupa Vella y Os Benignos y la Festa do Percebe continúa, desde las 12.00 a las 17.00 horas. En la playa de Area Longa habrá fiesta acuática, entre las 16.00 y las 19.00 horas, con hinchables y kayaks, para jóvenes y mayores.