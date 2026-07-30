Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

La maleza sin desbrozar: el quebradero de cabeza de múltiples vecinos en el rural de Ferrolterra

Además del riesgo de incendio, la falta de limpieza puede derivar en problemas de salubridad

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
30/07/2026 12:39
Maleza junto a la vivienda del vecino cedeirés
Maleza junto a la vivienda del vecino cedeirés
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Mantener libre de maleza las fincas es una obligación que, en muchas ocasiones, no se cumple. Es lo que denuncia Juan Llao, un ferrolano con vivienda en Cedeira que asegura llevar 20 años haciéndose cargo de los matorrales que crecen en la finca colindante a su casa, ubicada en el lugar de Trasmonte. 

Llao pone el foco en que las malas hierbas pueden llegar a superar en ocasiones los dos metros de altura y lamenta los problemas de salubridad que acarrean, con la presencia de “grandes roedores”. 

Ante esta situación, este vecino ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento el problema, sin que, por el momento, le hayan dado una solución. 

A preguntas de este Diario, desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda inciden en que la responsabilidad de desbrozar corresponde a la persona propietaria y que, no obstante, el Concello “realiza los trámites para requerir” a los dueños de las parcelas “que cumplan con su obligación, siempre que haya una denuncia de este tipo”. 

Además, el Consistorio da publicidad a través de sus redes sociales, a lo largo del año, a los requerimientos que habitualmente se publican en el Diario Oficial de Galicia (DOG) cuando no se logra localizar a los propietarios de estas fincas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620