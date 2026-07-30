La maleza sin desbrozar: el quebradero de cabeza de múltiples vecinos en el rural de Ferrolterra

Maleza junto a la vivienda del vecino cedeirés Cedida

Mantener libre de maleza las fincas es una obligación que, en muchas ocasiones, no se cumple. Es lo que denuncia Juan Llao, un ferrolano con vivienda en Cedeira que asegura llevar 20 años haciéndose cargo de los matorrales que crecen en la finca colindante a su casa, ubicada en el lugar de Trasmonte.

Llao pone el foco en que las malas hierbas pueden llegar a superar en ocasiones los dos metros de altura y lamenta los problemas de salubridad que acarrean, con la presencia de “grandes roedores”.

Ante esta situación, este vecino ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento el problema, sin que, por el momento, le hayan dado una solución.

A preguntas de este Diario, desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda inciden en que la responsabilidad de desbrozar corresponde a la persona propietaria y que, no obstante, el Concello “realiza los trámites para requerir” a los dueños de las parcelas “que cumplan con su obligación, siempre que haya una denuncia de este tipo”.

Además, el Consistorio da publicidad a través de sus redes sociales, a lo largo del año, a los requerimientos que habitualmente se publican en el Diario Oficial de Galicia (DOG) cuando no se logra localizar a los propietarios de estas fincas.