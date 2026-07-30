La infancia protagoniza desde el lunes la actividad festiva en la villa de Cedeira

Hinchables en la plaza de la Constitución de Cedeira Cedida

Desde el próximo lunes 3 de agosto y hasta el viernes 7 Cedeira centra su actividad en los más pequeños de la casa.

En el mes festivo por excelencia de la villa cedeiresa y aproximándose la Patrona, las iniciativas programadas tienen como referente los juegos deportivos, tradicionales e hinchables para que los niños y niñas puedan disfrutar al máximo durante las mañanas del lunes al viernes.

La plaza Roja será el espacio habilitado para la diversión, con actividades desde las 11.00 horas y que no requieren inscripción previa. Así las cosas, habrá monitores organizando las diferentes propuestas, dirigidas a hacer del tiempo de ocio una oportunidad para la convivencia y la diversión.

La primera mañana, la del lunes, estará dedicada a los juegos atléticos, entre los que se encuentran las carreras de velocidad, de resistencia y de relevos.

El martes será el turno de las ‘carreiras do humor’, en las que los pequeños correrán con un huevo sobre la cuchara, con sacos, etc. Ya el miércoles será el día de probar las habilidades por equipos y de juegos como el de la silla.

Los más pequeños podrán disfrutar el jueves de la búsqueda del tesoro, además de juegos de mesa y, como colofón, el viernes se llevará a cabo el concurso de castillos en la arena que tendrá como lugar de cita la playa de A Madalena.

También en el entorno del arenal, en la plaza de la Constitución, se encuentran abiertos al público infantil los toboganes gigantes, que este viernes 31 se despiden de la zona para dejar paso a las nuevas actividades y que han atraído a numeroso público durante las pasadas jornadas. Hasta el domingo también se celebra un torneo de fútbol playa