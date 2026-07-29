Jazz de Ría abrirá su décima edición en el momento del eclipse

Actuación de Trilitrate, en la ribera de San Nicolás de Neda el año pasado Juan Rey-Cabarcos

El festival Jazz de Ría se pondrá en marcha el 12 de agosto en uno de los puntos de la costa gallega en los que habrá una ocultación de sol total más duradera –103 segundos–, el mirador de San Antón de Corveiro, en Cedeira.

La música, que irá evolucionando al ritmo de la luz hasta el momento culminante, comenzará a sonar antes del evento astronómico, a las 19.00 horas, con una sesión especial, explica la organización, creada por Djmil específicamente para acompañar este “momento único”.

Cuando “regrese” la luz –sobre las 20.45 horas– saldrá a escena Xabier Díaz, el encargado de dar el pistoletazo de salida a un festival que cumple diez años y que quiere homenajear a Miles Davis en el centenario de su nacimiento a través de la “sorprendente historia que conecta ao xenio do jazz co son do chifro do afiador ourensán José María Rodríguez e coa música tradicional galega”.

Para poder acudir a esta jornada inaugural del festival, se recomienda emplear el transporte colectivo que se habilitará. Los buses saldrán a las 18.30 horas desde el Paseo Arriba da Ponte, en el centro urbano de Cedeira, y regresarán al mismo punto cuando finalice el concierto de Díaz. Además, la organización informa que, para poder disfrutar de la experiencia en su totalidad, repartirá gafas homologadas.

Valdoviño, Narón y Neda

La cita continuará los días siguientes en el resto de los municipios que participan. Así, el día siguiente, jueves 13, la playa de Pantín se convertirá en el escenario de la segunda jornada. Será en dos partes. La primera, a las 19.00, en uno de los balcones al Atlántico, que incluye ruta e intervención en el castro de O Rodo con Marina Vigo, Luis Bolón y Sandra Pérez. Después, a las 21.00 horas, la acción se trasladará a la playa de O Baleo, con Alejandro y María Laura.

El Jazz de Ría se recoge el viernes 14 en el Pazo da Cultura con el concierto, a las 21.30 horas, de Ensemble 100xMiles, dedicado a Miles Davis. En Narón, pero en localizaciones exteriores, discurrirá la jornada del sábado 15.

Empezará por la mañana, a las 11.00, con una visita guiada al monasterio de O Couto, seguirá a las 12.30 horas con la actuación de Quico Cadaval, y tras pasar al parque del río Freixeiro, continuará a las 19.00 horas con los conciertos de Sara Dowling Meets Michael Kanan Trío, Albert Cirera & Tres Tambors; y Yosvany Terry Quartet.

El broche se pondrá el domingo 16 en Neda, en concreto en la ribera de San Nicolás, a las 13.00 horas, con Manu Sija.