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Cedeira

Cedeira se rinde de nuevo al percebe este fin de semana

El evento gastronómico volverá a reunir en la carpa del puerto a centenares de personas

Redacción Ferrol
29/07/2026 17:41
Festa do Percebe de Cedeira 2025 (7)
El coste de las raciones, de 300 gramos, se situó en 20 euros el pasado ejercicio
Daniel Alexandre
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Cedeira albergará este fin de semana una nueva edición de la Festa do Percebe, una de las citas gastronómicas más reconocidas de la comarca que impulsa la Cofradía de Pescadores en colaboración con el Concello.

El pósito trabaja estos días para adquirir más de 500 kilos del preciado manjar. El precio al que se venderán las raciones se dará a conocer este viernes, “co compromiso de vendelo ao prezo máis axustado posible”, explican desde el ejecutivo local, recordando que el año pasado la cifra se situó en los 20 euros (por unos 300 gramos de producto).

Los que se acerquen hasta la carpa instalada en el puerto –tanto en la jornada del sábado como en la del domingo– podrán degustar también pulpo ‘á feira’, del que se servirán unos 600 kilos a 18 euros la ración, o empanada –con dos trozos, uno de liscos y otro de bonito, por seis euros–.

El marisco rey atrae a un sinfín de personas a Cedeira en la primera jornada de la Festa do Percebe

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Como es habitual, en esta XXIII Festa do Percebe el Concello pondrá a disposición de vecinos y visitantes un tren turístico, que funcionará de 12.00 a 17.00 horas realizando viajes gratuitos desde la plaza de Galicia. Además, los más pequeños contarán el domingo con una fiesta acuática en la playa de Area Longa (de 16.30 a 19.00 horas).

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