Tres mesones de San Andrés de Teixido participan en el sorteo del eclipse de Rivera Reposada

San Andrés es uno de los enclaves privilegiados para ver el eclipse AEIG

Mesón Eiravella, Os Loureiros y la Taberna Hermanos Bouza son los tres negocios de hostelería seleccionados en la comarca por Rivera Reposada, la marca más joven dentro del universo Estrella Galicia, para realizar un sorteo muy especial con motivo del próximo eclipse de sol el próximo 12 de agosto.

Se trata de una iniciativa que surge de la Corporación Hijos de Rivera y tiene como objetivo premiar a su clientela con un aperitivo a modo de cena, regado por esta cerveza homenaje, al que podrán asistir hasta cuatro personas y costar un máximo de 70 euros. La idea es que las interesadas concursen a través de su web y puedan elegir una terraza entre las que han destacado de Galicia, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares.

En el caso de las opciones gallegas, que son un total de ocho, sobresalen estas tres referencias en Cedeira. Todas ellas cuentan con un balcón privilegiado hacia el mar desde sus locales, ubicados en el entorno del santuario de Santo André, al lado de los acantilados más altos de la Europa continental.

Por si las vistas no fuesen suficiente motivo para participar en el sorteo y desear hacerse con una mesa en sus terrazas para ver el fenómeno en primera línea tomando un refrigerio con amigos, destacan todo tipo de propuestas en sus cartas, con lugar preferente para el rey de los mariscos de la zona: el percebe.

Las otras opciones en Galicia son O Semáforo (cabo Fisterra), Taberna Ariete (Lariño), Faro Isla Pancha (Ribadeo) y Taberna 5 Mares y Árbore da Veira, ambas en el coruñés Monte de San Pedro.