Los toboganes gigantes vuelven a la Praza da Revolta cedeiresa desde este martes al viernes 31

Los toboganes acuáticos gigantes son un clásico del verano cedeirés Cedida

El verano en Cedeira es una auténtica fiesta de principio a fin. Sin ir más lejos, esta última semana de julio, cuando ya se atisba a la Patrona en el horizonte, los protagonistas son los toboganes acuáticos gigantes que regresan un año más a la villa y podrán disfrutarse en el enclave desde este martes y hasta el próximo viernes 31.

Están ubicados en la Praza da Revolta y tanto menores como adultos pueden disfrutar de ellos gratuitamente. Contarán con monitores que atenderán las atracciones y llevarán un listado en el que se podrán apuntar las personas interesadas en deslizarse por ellos para conseguir su turno y llevar un orden que favorezca la seguridad de la atracción. Funcionarán este martes por la tarde, de 16.30 a 20.00, y entre el miércoles y el viernes lo harán de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Nuevamente serán tres hinchables, de diferentes tamaños, los que se podrán disfrutar en la villa, trasladándose el domingo 2 de agosto a la playa de Area Longa en el marco de la segunda jornada de la Festa do Percebe, indican desde el Concello cedeirés. Allí se sumarán otras atracciones, para pequeños y grandes, así como un servicio gratuito de kayaks. El horario, en este caso, será de 16.30 a 19.30 horas.

Este fin de semana del 1 y 2 de agosto habrá fiesta en Cedeira para todos los públicos. La vigésimo tercera edición de la exaltación “percebelleira’ contará con degustaciones de 12.00 a 17.00 horas en el puerto pesquero, donde habrá aparcamiento habilitado. Además, en ambas jornadas se llevará a cabo el festival ‘Discalz@s’ en la Praza do Floreal con las actuaciones de la Banda de Música Vila de Cedeira, Nito Serrano e Lapurasangre, Vimbio, Prieto Picado, Pallaso Total, The Koi, Os Benignos y Roupa Vella.

Cine de verano

Pero antes, este martes, comienza el ‘Cine da Rúa’ que se organizó en el marco de los Orzamentos Participativos 2026. A las 22.00 horas, en la Praza Roxa, se exhibirá gratuitamente ‘El 47’, continuando la iniciativa los días 30 de julio (‘The Wild Robot’), 10 y 18 de agosto.