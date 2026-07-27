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Cedeira

Los toboganes gigantes vuelven a la Praza da Revolta cedeiresa desde este martes al viernes 31

Con la Festa do Percebe y la Patrona en el horizonte, también está prevista una sesión de cine al aire libre

Redacción Ferrol
27/07/2026 17:45
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Los toboganes acuáticos gigantes son un clásico del verano cedeirés
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El verano en Cedeira es una auténtica fiesta de principio a fin. Sin ir más lejos, esta última semana de julio, cuando ya se atisba a la Patrona en el horizonte, los protagonistas son los toboganes acuáticos gigantes que regresan un año más a la villa y podrán disfrutarse en el enclave desde este martes y hasta el próximo viernes 31. 

Están ubicados en la Praza da Revolta y tanto menores como adultos pueden disfrutar de ellos gratuitamente. Contarán con monitores que atenderán las atracciones y llevarán un listado en el que se podrán apuntar las personas interesadas en deslizarse por ellos para conseguir su turno y llevar un orden que favorezca la seguridad de la atracción. Funcionarán este martes por la tarde, de 16.30 a 20.00, y entre el miércoles y el viernes lo harán de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. 

Nuevamente serán tres hinchables, de diferentes tamaños, los que se podrán disfrutar en la villa, trasladándose el domingo 2 de agosto a la playa de Area Longa en el marco de la segunda jornada de la Festa do Percebe, indican desde el Concello cedeirés. Allí se sumarán otras atracciones, para pequeños y grandes, así como un servicio gratuito de kayaks. El horario, en este caso, será de 16.30 a 19.30 horas. 

Este fin de semana del 1 y 2 de agosto habrá fiesta en Cedeira para todos los públicos. La vigésimo tercera edición de la exaltación “percebelleira’ contará con degustaciones de 12.00 a 17.00 horas en el puerto pesquero, donde habrá aparcamiento habilitado. Además, en ambas jornadas se llevará a cabo el festival ‘Discalz@s’ en la Praza do Floreal con las actuaciones de la Banda de Música Vila de Cedeira, Nito Serrano e Lapurasangre, Vimbio, Prieto Picado, Pallaso Total, The Koi, Os Benignos y Roupa Vella. 

Cine de verano

Pero antes, este martes, comienza el ‘Cine da Rúa’ que se organizó en el marco de los Orzamentos Participativos 2026. A las 22.00 horas, en la Praza Roxa, se exhibirá gratuitamente ‘El 47’, continuando la iniciativa los días 30 de julio (‘The Wild Robot’), 10 y 18 de agosto. 

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