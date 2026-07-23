El mejor cine gallego que atraviesa fronteras con el Ciclo Mestre Mateo se proyecta este viernes en Cedeira

Rodaje de la película ‘Antes de nós’, que se proyectará esta tarde Cedida

Las películas más destacadas de la última edición de los Mestre Mateo están recorriendo distintos puntos de Europa y América, al mismo tiempo que se proyectan en las 26 localidades gallegas participantes. Entre estas figuran San Sadurniño y Cedeira, donde se dará continuidad al programa hoy mismo con la obra que explora la relación entre Castelao y su mujer, Virginia Pereira, dirigida por Ángeles Huerta (‘Cuerpo Abierto’) y con guión de Pepe Coira (‘Rapa’).

El Ciclo Mestre Mateo, que nace de la colaboración entre la Xunta y la Academia Galega do Audiovisual, proyectará este viernes 24, a las 21.30 horas en el auditorio municipal de Cedeira, ‘Antes de nós’, una producción que además cuenta con la música original de la compositora ferrolana Sofía Oriana Infante.

‘Ao son da nova regueifa’ será el siguiente título que se exhibirá en el mismo escenario cedeirés, el próximo viernes 31 a las 21.30. En este caso, se trata de un documental que pasa por diferentes localizaciones de Galicia con el objetivo de mostrar el trabajo de los regueifeiros y regueifeiras contemporáneos. Esta película llegará el próximo día 29 a Montevideo (Uruguay), de la misma manera que ocurrirá con otras este mes en Berlín (Alemania), São Paulo (Brasil) y Newark (Nueva Jersey).