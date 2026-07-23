Artesanías, música de todo tipo y micro abierto, mañana en Cedeira

Las fiestas de Santa Ana, que continuarán hasta el domingo, incluyen también dos verbenas y una sesión vermú Emilio Cortizas

En Cedeira se vivirá el sábado 25 una jornada de máxima actividad al coincidir la celebración de las fiestas de Santa Ana, que empezarán a golpe de verbena en la plaza Roxa, con otros eventos como un Encontro Artesán durante todo el día, en el que se ofrecerá animación musical por las calles y una sesión de micro abierto en el bar Pinzón. Además, durante todo el fin de semana se desarrollará un torneo en el que el deporte no será el único protagonista, ya que contará con conciertos como el de Los Limones y pinchadas como la de DJ Wizar, así como atractivos gastronómicos.

La apertura de los puestos de artesanía, desde las 11.00 horas en el paseo da Mariña, marcará el inicio de una jornada que se intensificará por la tarde. A partir de las 17.00 horas, con la actuación itinerante de Buxainas, y entre las 18.00 y las 20.00 con la sesión de micro abierto en el que está previsto que participen artistas locales.

Una vez concluida esta actividad, la XXXVI edición del Festival de Corais Vila de Cedeira le dará el relevo a la anterior cita, el Encontro Artesán organizado por la asociación cultural Lugares Comúns. Además de la formación anfitriona, este año participarán en el evento, que propone la sociedad artística Eixil, las agrupaciones Areosa de Piñeiros (Narón) y Saúde Coral (A Coruña).

El programa de las fiestas de Santa Ana empezará a las 22.30 horas con Eric Hidalgo Prime y continuará al día siguiente. Después de la misa cantada por la coral Virxe do Mar y la procesión, que irá acompañada de la banda de música Vila de Cedeira, será esta misma formación la que anime la plaza Roxa a partir de las 13.30. Para terminar, a partir de las 22.30 volverá la verbena, a ritmo del grupo Atenas.

También durante estos dos días se celebrará el torneo 3x3 Cedeira Basket, una cita que se recuperó en 2022 y que este año reúne a 59 equipos (33 senior, 15 infantiles, 6 mini y 3 premini).

Más que un torneo

Dejando a un lado los partidos, que empezaron el jueves, se pondrán a disposición puestos de bocadillos y bebidas, aparte de churrasco este sábado 25 y paella el domingo. Este viernes 24 la música correrá a cargo de DJ Wizar, el sábado del grupo local Pechabares en horario de vermú y por la noche, y el domingo a mediodía se reservará para Los Limones.