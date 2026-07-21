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Cedeira

Cedeira habilita uno de sus reclamos turísticos cada verano: el castillo de la Concepción

Podrá visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00, así como los sábados por la mañana

Redacción Ferrol
21/07/2026 18:03
La visita a esta fortificación, con un centro de interpretación en su interior, es gratuita
La visita a esta fortificación, con un centro de interpretación en su interior, es gratuita
Daniel Alexandre
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Las puertas del castillo de la Concepción de Cedeira ya están abiertas como cada verano. Se trata de una fortificación ubicada en la península de O Sarridal, que atrae cada verano a miles de visitantes que buscan descubrir cómo se defendió la población de los ataques de la flora inglesa en la segunda mitad del siglo XVIII. Quienes deseen conocer el lugar, que en su interior alberga un centro de interpretación de la historia del propio castillo y de la localidad en general, podrán hacerlo de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas, así como los sábados por la mañana.

En sus inmediaciones también es posible disfrutar de un importante yacimiento arqueológico y unas antiguas cetáreas rehabilitadas recientemente.

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Precisamente, el equipo de AXA Arqueoloxía –dirigido por Enrique Ramil– acaba de terminar una nueva prospección en el castro y comenzará ahora una nueva –financiada, en esta ocasión, por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta y no por el Consistorio (se van intercalando para sufragar el coste de los trabajos–. Los días 23 y 30 de julio, así como el 6 y 22 de agosto –de 12.30 a 13.30 horas– se realizarán sendas visitas comentadas, para las que no será necesaria inscripción previa.

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