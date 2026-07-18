Cedeira rendirá tributo a su Patrona con 17 días de fiesta y actividades para todos los gustos

Pablo Moreda y Noel López, con el cartel de los festejos Concello

Las fiestas de verano de Cedeira comenzarán el próximo 1 de agosto y se prolongarán hasta el día 17, con una oferta variada de actividades pensada para todos los públicos. En este sentido, la agenda combina propuestas musicales, deportivas, teatrales e infantiles con los tradicionales actos religiosos en honor a la patrona local, la Virxe do Mar.

El alcalde, Pablo Moreda, incide en la relevancia de estas fechas y señala que sirven para poner en valor “a fonda vinculación do noso pobo co mar”.

El municipio calentará motores con diversas actividades como el ya consolidado Discalz@s polo Festival, que se celebrará los días 1 y 2 de agosto en la praza Floreal, así como con la Semana Infantil –programada del 3 al 7– y las clásicas carrera popular y travesía a nado.

El pregón que inaugurará de manera oficial las fiestas tendrá lugar el martes 11 (20.00 horas) y correrá a cargo de la Coral Polifónica Eixil, que estará acompañada por la asociación cultural Buxainas. Esa misma noche, la plaza Roxa albergará el Entroido de Verán (22.30), seguido de una Fiesta de la Espuma que contará con la animación de Discomóbil CDC.

El miércoles 12 de agosto será el turno del ciclo Jazz de Ría, que se celebrará en la ermita de Santo Antón do Corveiro. Este enclave acogerá las sesiones de Djmil y el reconocido músico Xabier Díaz, en una jornada que permitirá a los asistentes observar el eclipse solar desde el propio mirador de la capilla.

Gran ambiente en los juegos populares de las fiestas de Cedeira Más información

Al día siguiente, la atención se dividirá entre las actividades lúdicas y las escénicas. Durante la tarde, el paseo da Mariña y la playa de A Magdalena congregarán diversos juegos populares, cediendo el testigo a las 20.00 horas al espectáculo de circo y teatro en formato cabaret ‘A contratempo’, de la compañía Variedades Pistacatro. La noche concluirá en la plaza de A Revolta con la actuación de la orquesta Olympus y Brunokavi DJ.

El viernes 14, las artes escénicas regresarán a la plaza Floreal con la obra ‘Nudo’, de la agrupación Rojo Telón, mientras que la verbena nocturna quedará en manos de las orquestas Origen y New York.

Procesiones y jira

Ya el fin de semana, el sábado 15 se oficiará al mediodía una misa cantada por la coral Eixil, seguida de una procesión terrestre que contará con la Banda de Música Vila de Cedeira, formación que posteriormente ofrecerá un concierto en la praza Roxa. La sesión nocturna estará amenizada por Fania Blanco Show y la orquesta Marbella, y se verá “coronada” a medianoche por un espectáculo de fuegos artificiales.

La tradicional procesión marítima deja paso en Cedeira a la jira como fin de fiesta Más información

La devoción marinera cobrará protagonismo el domingo 16 con la tradicional procesión marítima de la patrona tras la eucaristía matinal. Ese mismo día, a partir de las 21.30 horas, la plaza Roxa acogerá a Maneiro, Alana con Lina e Lola y 9Louro, algunos de los artistas gallegos más reconocidos en la actualidad.

Las fiestas de verano de Cedeira se despedirán hasta el año que viene el lunes 17. Esa jornada tendrá lugar la tradicional jira a Santo Antón, con los asistentes emprendiendo la subida al monte para disfrutar de una jornada una jornada de confraternidad, comida y música al aire libre.

La última verbena, que dará comienzo a las 22.30 horas y correrá a cargo de la orquesta Triunfo, servirá como colofón a más de dos semanas de intensa actividad que posicionan a Cedeira como uno de los referentes festivos de la comarca cada verano.