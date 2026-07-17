Expolio de los restos de la excavación de la antigua fábrica de salazón de Cedeira

Restos de la antigua fábrica de salazón cedeiresa AEIG

La reciente excavación llevada a cabo en la antigua fábrica de salazón ubicada en la playa de A Magdalena de Cedeira ha sido objeto de una sustracción de elementos, unos actos que el Concello condena a la par que advierte que este tipo de acciones pueden derivar en "sancións económicas de contía elevada, en función da gravidade dos feitos".

Así los aseguraba el ejecutivo local en la mañana de este viernes, después de haber detectado estos actos vandálicos (por el momento se desconoce cuándo se han producido y quién o quienes son sus autores)

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"O patrimonio arqueolóxico, histórico, cultural e ambiental de Cedeira constitúe un legado único que recibimos das xeracións que nos precederon e que temos a obriga de conservar para as futuras", remarcan desde el gobierno que dirige Pablo Moreda, recordando tanto a vecinos y vecinas como a visitantes que "estes espazos son para coñecer, desfrutar e respectar, nunca para expoliar, deteriorar ou alterar".

El Ayuntamiento incide en que este tipo de acciones (la extracción de piezas sin autorización, los daños a yacimientos arqueológicos y petroglifos, las excavaciones no autorizadas o el abandono de residuos, entre otros) "constitúen infraccións que poden dar lugar á apertura dos correspondentes expedientes sancionadores e, nos casos máis graves, a responsabilidades penais".

El Consistorio cedeirés remarca que la protección del patrimonio está amparada por diversas leyes y su vulneración, además de sanciones económicas, implica la obligación de restaurar y reparar los daños causados, el decomiso de los materiales o instrumentos empleados, así como el traslado de los hechos a las autoriades judiciales.

"O patrimonio é un ben común e insubstituíble. A súa conservación depende do compromiso de toda a sociedade. Respectemos o noso pasado para garantir o noso futuro", asevera el Concello de Cedeira.