Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Expolio de los restos de la excavación de la antigua fábrica de salazón de Cedeira

El Concello advierte de las sanciones económicas "de contía elevada"

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
17/07/2026 11:23
Restos de la antigua fábrica de salazón cedeiresa
Restos de la antigua fábrica de salazón cedeiresa
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La reciente excavación llevada a cabo en la antigua fábrica de salazón ubicada en la playa de A Magdalena de Cedeira ha sido objeto de una sustracción de elementos, unos actos que el Concello condena a la par que advierte que este tipo de acciones pueden derivar en "sancións económicas de contía elevada, en función da gravidade dos feitos".

Así los aseguraba el ejecutivo local en la mañana de este viernes, después de haber detectado estos actos vandálicos (por el momento se desconoce cuándo se han producido y quién o quienes son sus autores)

El equipo de AXA Arqueoloxía, este jueves, en Castro Sarridal

Las excavaciones sacan a la luz el pasado milenario e industrial de Cedeira

Más información

"O patrimonio arqueolóxico, histórico, cultural e ambiental de Cedeira constitúe un legado único que recibimos das xeracións que nos precederon e que temos a obriga de conservar para as futuras", remarcan desde el gobierno que dirige Pablo Moreda, recordando tanto a vecinos y vecinas como a visitantes que "estes espazos son para coñecer, desfrutar e respectar, nunca para expoliar, deteriorar ou alterar".

El Ayuntamiento incide en que este tipo de acciones (la extracción de piezas sin autorización, los daños a yacimientos arqueológicos y petroglifos, las excavaciones no autorizadas o el abandono de residuos, entre otros) "constitúen infraccións que poden dar lugar á apertura dos correspondentes expedientes sancionadores e, nos casos máis graves, a responsabilidades penais".

El Consistorio cedeirés remarca que la protección del patrimonio está amparada por diversas leyes y su vulneración, además de sanciones económicas, implica la obligación de restaurar y reparar los daños causados, el decomiso de los materiales o instrumentos empleados, así como el traslado de los hechos a las autoriades judiciales.

"O patrimonio é un ben común e insubstituíble. A súa conservación depende do compromiso de toda a sociedade. Respectemos o noso pasado para garantir o noso futuro", asevera el Concello de Cedeira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620