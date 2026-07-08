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Cedeira

Once hectáreas calcinadas en un incendio forestal en Punta Candieira, Cedeira

Se sospecha que el fuego pudo haber sido provocado "con la intención de limpiar maleza"

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
08/07/2026 13:40
Una de las áreas calcinadas en el incendio
Una de las áreas calcinadas en el incendio
Cedida
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Un incendio forestal arrasó en la jornada del pasado martes once hectáreas en las inmediaciones del faro de Punta Candieira, uno de los lugares más visitados de Cedeira, que ofrece unas vistas panorámicas del Atlántico.

Tal y como explican fuentes municipales, las llamas se produjeron "en una zona alejada de las casas" en la que ya se registraron más incendios en los últimos años. Las sospechas del operativo que tomó parte en la extinción apuntan a que "pudo ser provocado y con intención de limpiar la zona de maleza (tojos y zarzas).

Desde la Consellería do Medio Rural indican que las llamas comenzaron sobre las 08.30 horas y quedaron totalmente apagadas a las 16.45. Además de Protección Civil, hasta el punto se desplazaron dos agentes, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

Un instante del operativo de extinción

Las moderadas temperaturas y el "viento que tiraba hacia el mar", explican desde Protección Civil, ayudaron a que el incendio no se descontrolase.

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