Los talentos emergentes de la lírica se dan cita en Cedeira

Edición anterior de la Ópera Studio Cedida

La Ópera Studio regresa a Cedeira para celebrar su quinta edición, entre el 8 y el 22 de julio.

El albergue municipal de Corredoira será el alojamiento de la treintena de instrumentistas y vocalistas que se dan cita en la villa en esta iniciativa formativa, que ya ha seleccionado a los participantes.

Este año las audiciones, organizadas por la Ópera Studio para seleccionar instrumentistas y voces, contaron con una gran afluencia, de músicos y músicas de diferentes puntos de España y también del extranjero.

Así, serán más las personas que participen en el programa que las que van a tomar parte específicamente en la preparación y representación de la ópera elegida, que será ‘Coronis’, una pieza escrita en torno a 1700 por el músico español Sebastián Durón, que mezcla la mitología clásica con la sátira política sobre el conflicto que protagonizaron los Habsburgo y los Borbones por el gobierno de España.

Cedeira respira lírica na cuarta edición de Ópera Studio con máis estreas e recitais Más información

De nuevo este año, y continuando con el camino emprendido en ediciones anteriores, la Ópera Studio va a salir a la calle. De este modo, junto con los ensayos y la preparación de ‘Coronis’, así como otras actividades de formación que se desarrollarán en el Auditorio Municipal, están previstas una serie de conciertos que hacen de este evento todo un festival de lírica.

El recital inaugural será el miércoles día 8 y correrá a cargo de un quinteto de trombones constituido para la ocasión por músicos cedeireses, o vinculados a la villa, con destacadas trayectorias profesionales y que están actualmente en orquestas de primera línea.

Habrá, además, actuaciones en las iglesias de las parroquias –Piñeiro, Santalla y San Román– así como recitales en el casco viejo de la villa el 19 de julio. Al día siguiente, el 20, está programado también un concierto en el que se interpretarán arias de ópera con el acompañamiento de la Banda de Música Vila de Cedeira.

El 22, el programa concluirá con la representación de la ópera ‘Coronis’ en el Auditorio Municipal.

La iniciativa formativa no se limita, sin embargo, a la preparación de la pieza sino que se trabajará en la creación e interpretación de un repertorio para grupos de cámara, que serán los que tocarán en los recitales por las parroquias.