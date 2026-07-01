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Cedeira

El mejor percebe del mundo se elige en Cedeira

El lunes 6, chefs con estrellas Michelin serán los encargados de juzgar este manjar

Redacción
01/07/2026 22:39
Una de las dfiestas del percebe de la villa cedeiresa
D.A.
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Por segundo año consecutivo y como villa pesquera y gastronómica que se precia de serlo, Cedeira volverá a acoger el campeonato del mundo de percebe para elegir los mejores ejemplares de este crustáceo.

Para juzgarlo, nada menos que un jurado de altura y de reconocimiento Michelin, ya que suman hasta seis estrellas los integrantes del mismo.

Así, están confirmados Albert Adrià, del restaurante Enigma –dos estrellas Michelin–, Bittor Arguinzoniz de Asador Etxebarri –una estrella Michelin–, Javier Olleros de Culler de Pau –dos estrellas Michelin–, Diego García de Pescaderías Coruñesas, grupo responsable del restaurante Desde 1911 –una estrella Michelin– y el cocinero y divulgador gastronómico Alfredo Vozmediano.

El percebe de Cedeira se alza con el premio al mejor del mundo

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En el concurso participarán percebes procedentes de todas las cofradías de Galicia, de Asturias, Cantabria, País Vasco, Portugal, Marruecos y la Bretaña francesa, que serán objeto de una cata por los profesionales. El jurado analizará las características organolépticas de cada muestra según su origen, exposición marítima y condiciones de extracción, valorando aspectos como sabor, textura, aroma, aspecto e intensidad marina.

El concurso busca poner en valor no solo el percebe como referencia gastronómica, sino también el trabajo de los percebeiros, la cultura y la identidad marinera vinculada a nuestras costas y en él se encuentran implicadas instituciones como la Diputación, con la colaboración del Concello de Cedeira y el Xeoparque Cabo Ortegal.

El lote ganador será subastado a beneficio de la Cruz Roja, por lo que el evento tiene, además de potenciar la cultura del mar y atlántica, una vertiente solidaria.

El concurso será el lunes a las 16.00 horas en Bon é Tabern

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