Cedeira regresa este fin de semana a la época castreña con la celebración de su feria

Animación en la calle durante la pasada edición Cedida

Por segundo año consecutivo, la villa cedeiresa viajará en el tiempo en su Feira Castrexa, un evento que comenzará el viernes 26 con el pregón, a las seis de la tarde, y se prolongará hasta el domingo a las 23.00 horas, dejando entremedias una completa programación para todos los públicos.

Habrá mercado de artesanía en el paseo de A Mariña y ‘Eira dos Nenxs’ y campamento en la Praza Roxa, donde se recreará una palloza de la época del castro de Sarridal, además de llevarse a cabo exhibiciones, juegos y talleres. A mayores, la animación en las calles será continua, con pasacalles, música y espectáculos teatrales y de malabares a cargo de Lux Celtae, Arlequín, Upsala y Mappatto.

El pistoletazo de salida será en la plaza Marieta, teniendo por delante tres jornadas en las que habrá, asimismo, oportunidad de navegar por la ría en una balsa celta tipo ‘Coracle’ —el sábado y el domingo, a las 12.30 y 18.30— de la mano de la Asociación Tir Na n’Og de recreación histórica castreña, que también estará muy presente en el campamento, donde se pretende recrear la vida de aquellos poblados.

El mercado y las actividades se desarrollarán de 11.00 a 23.30 horas —el viernes desde las 18.00 y el domingo concluye media hora antes— y serán gratuitas para todos los participantes que quieran conocer un pasado muy presente .