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Cedeira

Anxo Araujo ofrece un concierto en la plaza Floreal de Cedeira este martes

Comenzará a las 21.00 horas y está abierto al público

Redacción
22/06/2026 22:11
El pontevedrés Anxo Araujo
El pontevedrés Anxo Araujo
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El artista indie emergente Anxo Araujo recala este martes en la villa cedeiresa de mano de la Diputación de A Coruña en el marco de la ‘Festa da Música’, una iniciativa que apuesta por la creación musical gallega y la descentralización de la oferta cultural. 

Será en la plaza Floreal desde las 21.00 horas y con entrada gratuita cuando el pontevedrés, que cuenta con tres trabajos discográficos en el mercado, ofrezca un recital al aire libre en el que repasará un repertorio en el que se deslizan influencias de bandas musicales como Vampire Weekend o Crystal Fighters, pero también incorporando diversos ritmos latinos a su sonido.

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