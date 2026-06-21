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Cedeira

Cedeira inaugura este lunes sus propuestas de senderismo para el verano, con 31 salidas

La firma local Portal Norte será la encargada de guiar los recorridos

Redacción
21/06/2026 21:05
Uno de los itinerarios guiados por Ruta Portal Norte
Uno de los itinerarios guiados por Ruta Portal Norte
P.N.
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La empresa local de ocio activo Portal Norte será la encargada desde este lunes 22 de junio de guiar una nueva edición del programa de senderismo ‘De Ruta’, que ofrecerá hasta el 30 de agosto entre tres y cuatro recorridos para los que la inscripción será gratuita.

La mayor parte de estos itinerarios, explica el Concello de Cedeira, comenzarán a las 10.00 horas, aunque algunas propuestas se llevarán a cabo a partir de las 19.30 horas para poder disfrutar del atardecer.

Las salidas para el presente mes de junio comienzan este lunes con la ruta circular de Robaleira. Partirá desde la Oficina de Turismo, con ocho kilómetros de recorrido y una dificultad baja. El miércoles 24 se llevará a cabo la ruta de A Capelada, mientras que el 26 los caminantes podrán conocer la de Os Peiraos.

Participantes en una de las rutas

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Más información

Además de estas tres propuestas, para las que habrá más oportunidades de participar en los próximos meses, se realizarán también otras por el río de As Mestas, las zonas elevadas de Santo André de Teixido, el Condomiñas o el entorno de Herbeira

Quienes deseen tomar parte en estas iniciativas o conocer más acerca de las mismas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web.

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