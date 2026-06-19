Las excavaciones sacan a la luz el pasado milenario e industrial de Cedeira

El equipo de AXA Arqueoloxía, este jueves, en Castro Sarridal E.R.

La historia de Cedeira está estrechamente ligada a su ubicación litoral. En la actualidad, el Concello tiene en marcha dos proyectos de recuperación patrimonial de distintas épocas que ilustran la evolución de la actividad humana en la costa. Se trata, en primer lugar, del Castro Sarridal, un asentamiento habitado durante la Edad de Hierro y, en segundo, de la antigua fábrica de salazón de la playa de A Magdalena, exponente de la industrialización del sector pesquero en el siglo XIX.

Las intervenciones técnicas en ambos yacimientos están siendo ejecutadas por la empresa AXA Arqueoloxía, bajo la dirección del arqueólogo Emilio Ramil.

Mil años

El Castro Sarridal se ubica en una península que facilitaba la defensa natural del asentamiento. Las excavaciones, iniciadas en 2016, han documentado una secuencia cronológica de ocupación ininterrumpida de casi mil años, abarcando desde finales del siglo IV a.C. hasta el siglo IV d.C. Su proyecto de recuperación es el resultado de un proceso administrativo a largo plazo.

Según explica el alcalde, Pablo Moreda, el origen de las actuaciones se remonta al mandato del exregidor José Luis Vergara, período en el que el Consistorio adquirió los terrenos para realizar las primeras catas prospectivas. “A nosa cultura baséase no pasado. Ese pasado axúdanos a medrar e saber de onde vimos para ver a onde queremos chegar”, explicó a preguntas de este Diario.

La campaña arqueológica actual, promovida por el Ayuntamiento –cabe señalar que la financiación se intercala entre el ejecutivo local y la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta–, se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de julio. Los trabajos se concentran estos días, tal y como explica Ramil, en un área de aproximadamente 80 metros cuadrados situada en la zona posterior del elemento más significativo del yacimiento: la sauna castreña, también conocida como ‘monumento con forno’, datada entre finales del siglo III y principios del II a.C.

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El objetivo de esta fase es liberar la superficie comprendida entre la zona de alimentación del horno y el paramento interior de la muralla para resolver el sistema de canalizaciones de desagüe. La retirada de los derrumbes superficiales en los primeros días de tareas ha permitido a los expertos identificar indicios de nuevos muros y construcciones. Según Ramil, estas estructuras pertenecen a las fases habitacionales más antiguas del castro, previas a la construcción de la propia sauna.

Registro

Además de la zona termal, los trabajos anteriormente realizados en el Castro Sarridal han sacado a la luz un sistema defensivo de grandes dimensiones. Los arqueólogos de AXA han excavado una muralla monumental de 4,5 metros de ancho en su acceso y un foso perimetral con perfil en ‘V’ que alcanza los 11 metros de profundidad, cortado directamente sobre la roca de los acantilados.

Además, el registro arqueológico ha documentado la base de una vivienda ovalada equipada con un horno y, de manera excepcional, los restos de una forja artesanal ubicada en la terraza existente entre las dos líneas de muralla. Emilio Ramil subraya la relevancia de este último hallazgo por su escasez en las excavaciones del noroeste peninsular, ya que si bien la presencia de escorias y carbón de hierro es frecuente, las estructuras físicas de los talleres rara vez se conservan en este estado.

Pasarela

Con el objetivo de compatibilizar las visitas a la zona con la conservación del yacimiento, el proyecto de recuperación del castro implicará también la construcción de una pasarela de madera. El director de las prospecciones apunta que, durante las excavaciones, se descubrió el empedrado original utilizado para acceder al interior del recinto fortificado, un elemento que ahora se protegerá con esta infraestructura elevada.

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Moreda, por su parte, explica que la ejecución de esta obra requiere de la colaboración entre administraciones. En este sentido, asegura que “os Concellos temos moitas competencias impropias e é moi complexo facer investimentos grandes cada ano. Optamos a unha concorrente competitiva da Deputación que nos permite sufragar o 80% do custo”, expone el regidor. Así, esta pasarela permitirá a los visitantes observar la muralla, el foso y las estructuras excavadas sin generar impacto directo sobre los niveles arqueológicos consolidados.

“Cedeira é rica en castros. Dentro do castelo temos unha exposición e tamén no Museo Terras de Cedeira outra permanente de Rafael Lucero, o noso cronista oficial. Seguiremos poñendo en valor todo o que temos”, aseveró Moreda.

Además de estos trabajos en Sarridal, que continuarán hasta mediados del próximo mes, el Concello ha completado recientemente la consolidación de un yacimiento de la época contemporánea ubicado en plena playa de A Magdalena.

Cabe recordar que, históricamente, el litoral de la villa albergó entre siete y once fábricas de salazón de pescado, unas instalaciones industriales que fueron desapareciendo progresivamente desde mediados del siglo XX debido a la modernización del sector y a la expansión urbanística.

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La recuperación de este recinto fue consecuencia directa de las obras de regeneración en el frente marítimo ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los movimientos de tierras, unidos a las indicaciones de vecinos y vecinas de la zona, dejaron al descubierto los cimientos de una de estas factorías.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento solicitó autorización a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta y a la Demarcación de Costas para que los profesionales de AXA Arqueoloxía pudiesen proceder a su recuperación.

Los trabajos permitieron documentar la sección posterior de una fábrica construida en 1877 y operada en su última etapa por la familia Rubido. La estructura mantiene en óptimas condiciones diez piletas de salazón. “Os píos están perfectamente conservados e son exactamente iguais que os que había na época romana cando tamén se explotaba a salgadura. O único que varía é o tipo de material construtivo. Na época romana era en opus signinum e agora está feito de cachotería tomada con cemento e recebada”, indica el experto.

Asimismo, el director de las excavaciones destaca el valor divulgativo de este tipo de intervenciones, subrayando que permiten a los más jóvenes comprender una actividad que fue fundamental para la economía local. “Mentres traballabamos pasou xente por alí que incluso a viu funcionar. Foi unha marabilla. Creo que a historia contemporánea tamén hai que recordala, porque se non, pérdese. Pensamos que o século XX está aí ao lado pero estamos xa no XXI e as novas xeracións non teñen moita idea do que era unha fábrica de salgadura e como funcionaba. Formaron parte do desenvolvemento económico dos pobos costeiros de Galicia, polo que a excavación entusiasmoume tanto como a que estamos a facer agora”, comenta Ramil.

Este proyecto prevé próximamente la instalación de paneles explicativos que detallarán el contexto histórico de esta fábrica y la función que cumplían sus piletas. “Saíu unha actuación fermosa. A maiores acabamos de plantar máis de cen árbores autóctonas entre o paseo marítimo e a empalizada da praia, que pouco a pouco irán medrando para darlle un aspecto naturalizado á contorna”, apunta el alcalde cedeirés.