La Cofradía de Pescadores de Cedeira busca sugerencias para futuras acciones formativas

Imagen de archivo de las instalaciones del pósito cedeirés Daniel Alexandre

La Cofradía de Pescadores de Cedeira ha puesto en marcha un cuestionario de evaluación que tiene un doble objetivo. Por un lado, el de conocer la valoración de las acciones formativas que ha desarrollado el pasado año 2025 y lo que va de 2026 y, por otro, recoger sugerencias de cara a articular el calendario de nuevas iniciativas divulgativas.

Explican desde el pósito que se ejecutaron cuatro talleres enfocados a la mejora de las destrezas en el sector marítimo-pesquero. En concreto, se celebraron cursos de marinero pescador, de patrón local de pesca, de actualización de seguridad y de formación básica en este último ámbito. De este modo, trasladan a las personas usuarias que pueden cubrir un formulario en este enlace.

Así, en cuestión de minutos, los interesados podrán evaluar aspectos como la calidad de los contenidos que se impartieron, la metodología empleada, el personal docente, la utilidad de las formaciones y su impacto en la mejora de las competencias profesionales. Asimismo, aunque no se haya participado hasta el momento en cursos de la Cofradía, quienes deseen hacerlo en un futuro, podrán sugerir sus intereses formativos.

Desde la entidad animan a todas las personas interesadas a participar en esta iniciativa de evaluación porque, explican, su opinión será fundamental "para seguir mellorando a formación no sector e construír novas oportunidades vinculadas ao futuro do mar en Cedeira".