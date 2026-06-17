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Cedeira

El Concello de Cedeira reactiva el punto de información turística de Teixido y el programa de paseos guiados

Las rutas por la zona, a precio reducido, no exigen inscripción previa

Redacción
17/06/2026 19:24
Núcleo del santuario cedeirés
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Daniel Alexandre
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El gobierno cedeirés ha vuelto a activar oficialmente tanto el punto de información turística de San Andrés de Teixido como el programa de visitas y paseos guiados por la zona. 

Este mes, el puesto informativo estará abierto los miércoles, viernes y sábados, de 16.00 a 20.00 horas. Además, los domingos tendrá dos horarios de atención al público: el matinal –de 10.00 a 15.00– y el vespertino –de 16.00 a 20.00–. Durante las tardes, el guía Sergio Muíño ofrecerá los denominados ‘Paseos dos Vivos’, basados en un recorrido que incluirá explicaciones de todas las leyendas e historias relacionadas con la villa. 

Desde el Concello señalan que esta propuesta, cofinanciada por él mismo, cuenta con un precio reducido y no será necesario inscribirse previamente. Más allá de esta oferta, el orientador de las rutas también organiza otras gratuitas cada semana por el municipio. Aparte de la prevista para hoy, habrá otra el próximo día 28

Por último, el ejecutivo local recuerda que el Museo Terras de Cedeira abre de miércoles a sábado –de 10.00 a 14.00 horas– y los jueves se podrá visitar en ese horario y por la tarde –de 16.00 a 20.00–.

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