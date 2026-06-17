Cedeira anuncia que Nisa López Amado será la nueva hija predilecta de la villa

La moción que solicitaba el nombramiento fue aprobada por unanimidad Emilio Cortizas

El Concello de Cedeira confirma que la localidad tendrá una nueva hija predilecta. Se trata de Dionisia ‘Nisa’ López Amado. La decisión se tomó tras el pleno municipal celebrado el pasado 9 de junio, en el que los dos grupos de gobierno –PSdeG y BNG– presentaron una moción para solicitar dicho nombramiento, el cual terminó siendo aprobado por unanimidad.

La vecina, nacida en el año 1928, emigró durante su juventud a Argentina, huyendo de la Guerra Civil. Sin embargo, allí sufrió la dictadura militar instaurada por Jorge Rafael Videla, en la que fueron secuestrados tanto su hijo, Antonio Adolfo Díaz López, como su nuera, Stella Maris Rigant, a quienes no volvió a ver.

Debido a esto, López Amado terminó siendo una de las cofundadoras del movimiento ‘Madres de la Plaza de Mayo’, el colectivo de mujeres que se movilizaron en busca de justicia portando un pañuelo blanco en la cabeza.

No obstante, la lucha de la cedeiresa no se quedó ahí, pues visitó instituciones, cuarteles, hospitales y prisiones para intentar conseguir información sobre sus familiares.

Más allá del reconocimiento por parte de organismos como Amnistía Internacional a la asociación a la que perteneció, su villa adoptiva (Tigre) llegó a inaugurar un local con su propio nombre y otros concellos, como los de Cangas y Moaña, también le rindieron homenaje.

Sin embargo, han tenido que pasar 16 años desde su fallecimiento para que su pueblo natal le otorgue la mayor distinción de la localidad. De hecho, la moción aprobada declaraba que es difícil comprender que aún no se le hubiese concendido un reconocimiento “á altura da súa dimensión humana e histórica”.

Debido a todo esto, el Consistorio ha decidido reparar esa deuda no sólo nombrándola hija predilecta de Cedeira, sino también dedicándole una plaza, la ubicada frente al Concello, junto al Pazo de Moscoso.