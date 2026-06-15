Portos de Galicia concede permisos al Concello de Cedeira para hacer realidad el Centro Municipal de Remo

Vista parcial de la zona del muelle en la que está la parcela Cedida

Portos de Galicia comunicaba ayer al Concello de Cedeira la concesión administrativa para levantar una nave de servicios náuticos en la zona próxima al muelle viejo, informaron fuentes municipales. Las instalaciones albergarán el Centro Municipal de Remo, que se convertirá, en un futuro, en un Núcleo de Adestramento Especializado (NADE) fruto del acuerdo entre el Consistorio y el Club de Remo.

La idea es que allí puedan prepararse deportistas de alto nivel siguiendo las consideraciones dictadas por la Xunta de Galicia. El presupuesto asciende a 402.168,39 euros (IVA incluido) y desde la Administración local se ha dado el paso de solicitar una ayuda con cargo al Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local que sufragase el 50% de la intervención.

Entienden que el proyecto encaja al tener la villa uno de los 150 olímpicos de Galicia y ser, desde 1989, más de diez los cedeireses que han pasado por el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra en remo, natación y triatlón, además de contar con cinco vecinos reconocidos por el Consejo Superior de Deportes como de Alto Nivel, seis como DGAN y dos como DAR, estos por parte de la propia Xunta.

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En concreto, enumeran desde el Concello, el club local ha llegado a tener a siete deportistas becados en las instalaciones pontevedresas y el mismo número ha participado, desde 1991, en campeonatos del mundo con España en varias categorías.

Asimismo, el cedeirés Jacobo Suárez Vilela fue uno de los 18 remeros gallegos que participaron en unos Juegos Olímpicos y, actualmente, Raquel Rodríguez y Candela Pernas están en la Selección Española, Leire Hermida forma parte del proyecto Brisbane 2032 con la Federación y Marcos Casal está integrado en la júnior de Beach Sprint.

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El Centro Municipal de Remo tendrá 400 metros de planta y una zona de servicios alrededor que ampliarán 68 metros más. En el lado oeste está prevista la instalación de una cubierta y la mayor parte de la nave se dedicará a almacenaje de embarcaciones, vestuarios y un gimnasio.

La concesión de Portos de Galicia tendrá una vigencia de 20 años prorrogables en otros diez, y el plazo de ejecución de las instalaciones, una vez que se complete la licitación, será de cuatro meses. El objetivo final, recalcan, es “reforzar a nosa imaxe como lugar de práctica de actividades deportivas e náuticas e crear oportunidades”.