‘Merca no teu comercio’ llega a Cedeira, Cariño, Ortigueira y Mañón hasta el 30 de junio

Entrega de vales de 'Merca o teu comercio', recientemente, en A Gándara Jorge Meis

La campaña ‘Merca no teu comercio’ desembarcó este lunes en los municipios de Cedeira, Cariño, Ortigueira y Mañón, donde se prolongará hasta el próximo 30 de junio. Se trata de una iniciativa impulsada por la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia, en colaboración, en este caso, con la entidad ortegana de Comercio e Hostalaría.

El objetivo de esta propuesta, que despliega diez campañas por cada provincia, pasa por “estimular as vendas nos municipios rurais galegos, achegar aos clientes aos comercios de proximidade e dinamizar o sector”. De este modo, quienes realicen sus compras en alguno de los cuatro concellos dentro del plazo, debe registrarlas en esta web y optará a los premios que se rifarán al finalizar.

Entre ellos, figuran 1.000 euros distribuidos en 20 tarjetas prepago de 50 que tendrán que ser empleadas en los negocios locales de las localidades. El sorteo se realizará el 1 y el 17 de julio, entregándose el galardón días después en la alameda de Ortigueira.