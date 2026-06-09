Escuela de escalada y parque multiaventura, los dos nuevos atractivos turísticos de Cedeira

Niños y niñas estrenando el nuevo circuito natural Cedida

El Concello de Cedeira continúa su apuesta por el turismo activo. Si hace cinco años habilitó la primera vía ferrata de Galicia, la Senda do Santo, ahora ha instalado un parque multiaventura en el Campo da Armada y una escuela de escalada en el Mirador dos Carrís, completando así una red “singular e única” para el ocio en un entorno privilegiado como es la Serra da Capelada, en pleno corazón del Xeoparque Cabo Ortegal.

Los centros de enseñanza —con alumnado a partir de los ocho años— que quieran probar la instalación al aire libre, bautizada como ‘Senda Park’, pueden hacerlo gratuitamente poniéndose en contacto con Orixen Action, empresa colaboradora, en el 658 940 713.

En este caso, el circuito —que ya se puso en marcha hace unos años, pero se ha remodelado por completo con la inversión de 14.000 euros— permite caminar entre grandes árboles a través de un entramado de puentes colgantes, cuerdas, poleas y tirolinas. En total, son 12 juegos y una línea de vida que sigue todo el itinerario, especificando el Concello que todos los ejemplares que sujetan los anclajes pasaron una revisión fitosanitaria.

En el caso de la escuela, cuyas instalaciones están a punto de estrenarse, pondrán a disposición 60 opciones para deportistas que estarán supervisadas por un técnico de la Federación Galega de Montaña. Contemplarán diferentes niveles de dificultad de ascenso por la pared de roca.

Al haber pocos lugares de este tipo en la comunidad, el Concello —que ha invertido 11.000 euros en la compra de material— espera que se convierta “nun polo de atracción para persoas afeccionadas o que queiran iniciarse”.