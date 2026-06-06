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Cedeira

El pleno aprueba proyectos e inversiones planteados por el alumnado de Cedeira

Intervinieron con sus propuestas estudiantes del Nicolás del Río y del Punta Candieira

Redacción
06/06/2026 21:59
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Pleno de Cedeira sobre presupuestos participativos
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El pleno de la corporación de Cedeira aprobó tanto las propuestas de los presupuestos participativos como las del Consello Local de Infancia e Adolescencia –CLIA– “Ondiñas na Vila”, las primeras por valor de 20.000 euros y las segundas con un costo de 5.765 euros.

Por un lado, se ejecutarán los proyectos de limpieza y mejora del acceso a la playa de Sonreiras, el desarrollo de un programa de turismo activo y un ciclo de Cine na Rúa. Por otro, los escolares piden la organización de una jornada multideporte y la creación de un mural colaborativo bajo la tutoría del conocido viñetista Luis Davila.

Álvaro Hermida Rodríguez, de 4º de ESO, y Catuxa Moure González, de 2º, se encargaron de la presentación de los presupuestos participativos.

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Un momento de la intervención del alumnado
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El CLIA “Ondiñas en A Vila” llevó también a pleno las propuestas en las que trabajaron a lo largo del curso y que finalmente seleccionaron como prioritarias. Así, niños y niñas del CEIP Nicolás del Río defendieron la organización de una jornada multideporte, en la que poder probar disciplinas como datchball, petanca, baloncesto y futbolín, con una inversión de 1.300 euros, mientras que jóvenes del IES Punta Candieira presentaron la propuesta de realizar un mural colaborativo, en una pared próxima a las pistas de pádel de la localidad, con un presupuesto de 4.465 euros.

Intervenciones del alumnado cedeirés en el pleno
Intervenciones del alumnado cedeirés en el pleno
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Con estas iniciativas se busca involucrar a las nuevas generaciones de Cedeira en el presente y en el futuro del concello, dándoles voz con proyectos y soluciones.

Cedeira está en la red de Ciudades Amigas de la Infancia.

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