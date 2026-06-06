El pleno aprueba proyectos e inversiones planteados por el alumnado de Cedeira

Pleno de Cedeira sobre presupuestos participativos Cedida

El pleno de la corporación de Cedeira aprobó tanto las propuestas de los presupuestos participativos como las del Consello Local de Infancia e Adolescencia –CLIA– “Ondiñas na Vila”, las primeras por valor de 20.000 euros y las segundas con un costo de 5.765 euros.

Por un lado, se ejecutarán los proyectos de limpieza y mejora del acceso a la playa de Sonreiras, el desarrollo de un programa de turismo activo y un ciclo de Cine na Rúa. Por otro, los escolares piden la organización de una jornada multideporte y la creación de un mural colaborativo bajo la tutoría del conocido viñetista Luis Davila.

Álvaro Hermida Rodríguez, de 4º de ESO, y Catuxa Moure González, de 2º, se encargaron de la presentación de los presupuestos participativos.

Un momento de la intervención del alumnado Cedida

El CLIA “Ondiñas en A Vila” llevó también a pleno las propuestas en las que trabajaron a lo largo del curso y que finalmente seleccionaron como prioritarias. Así, niños y niñas del CEIP Nicolás del Río defendieron la organización de una jornada multideporte, en la que poder probar disciplinas como datchball, petanca, baloncesto y futbolín, con una inversión de 1.300 euros, mientras que jóvenes del IES Punta Candieira presentaron la propuesta de realizar un mural colaborativo, en una pared próxima a las pistas de pádel de la localidad, con un presupuesto de 4.465 euros.

Intervenciones del alumnado cedeirés en el pleno Cedida

Con estas iniciativas se busca involucrar a las nuevas generaciones de Cedeira en el presente y en el futuro del concello, dándoles voz con proyectos y soluciones.

Cedeira está en la red de Ciudades Amigas de la Infancia.