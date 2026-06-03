Cedeira acogerá este jueves un taller sobre los cambios evolutivos y las enfermedades de la mujer

El curso se celebrará en la segunda planta del edificio EC

El Auditorio de Cedeira ha sido el lugar elegido para la celebración de un nuevo taller, titulado ‘Muller e saúde’, un evento que tiene un objetivo múltiple, pues busca tanto mejorar la información y comprensión sobre los cambios evolutivos como prevenir enfermedades propias de las mujeres.

El programa, promovido por la Escola Galega de Saúde para Cidadáns con la colaboración del Concello, se centrará en temas relacionados con la menopausia, el ejercicio, la osteoporosis, la prevención ginecológica, los factores de riesgo, la fisiopatología o la alimentación.

Concretamente, será una matrona del área sanitaria de Ferrol, Cristina Vázquez Pérez, la experta que impartirá este curso gratuito desde las 16.30 hasta las 19.30 horas en la segunda planta del recinto.

Por último, desde la propia organización del taller recuerdan a los interesados que la actividad no se considerará formación continua para el personal del Sergas.