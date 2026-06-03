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Diario de Ferrol

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Cedeira

Cedeira acogerá este jueves un taller sobre los cambios evolutivos y las enfermedades de la mujer

La matrona del área sanitaria de Ferrol, Cristina Vázquez Pérez, impartirá este curso gratuito desde las 16.30 hasta las 19.30 horas

Redacción
03/06/2026 22:44
Cedeira. Auditorio
El curso se celebrará en la segunda planta del edificio
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El Auditorio de Cedeira ha sido el lugar elegido para la celebración de un nuevo taller, titulado ‘Muller e saúde’, un evento que tiene un objetivo múltiple, pues busca tanto mejorar la información y comprensión sobre los cambios evolutivos como prevenir enfermedades propias de las mujeres

El programa, promovido por la Escola Galega de Saúde para Cidadáns con la colaboración del Concello, se centrará en temas relacionados con la menopausia, el ejercicio, la osteoporosis, la prevención ginecológica, los factores de riesgo, la fisiopatología o la alimentación

Concretamente, será una matrona del área sanitaria de Ferrol, Cristina Vázquez Pérez, la experta que impartirá este curso gratuito desde las 16.30 hasta las 19.30 horas en la segunda planta del recinto. 

Por último, desde la propia organización del taller recuerdan a los interesados que la actividad no se considerará formación continua para el personal del Sergas.

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