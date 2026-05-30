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Cedeira

El Concello de Cedeira se integra en la nueva Rede de Concellos contra o Acoso Escolar

Redacción
30/05/2026 11:34
Imagen de archivo del colegio de Cedeira, el Nicolás del Río
AEIG
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El convenio entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha hecho posible la reciente creación de la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar a la que acaba de sumarse el Consistorio cedeirés y que tiene como objetivo crear canales de colaboración para intervenir ante situaciones de acoso, así como desarrollar acciones preventivas para el fomento de una convivencia “de calidade e sen conflitos”. 

La Xunta, por su parte, se compromete a promover la formación de los profesionales de la educación, sanidad y servicios sociales, así como la de los concellos adheridos que puedan tener actividad vinculada con la intervención, gestión o prevención de situaciones de acoso. 

Además, dotará a los municipios que integran la red de un Punto Laranxa, un buzón del que ya disponen los centros educativos para denunciar y comunicar de forma anónima y segura las posibles conductas censurables en este ámbito. 

Por su parte, la Fegamp asume la colaboración en la difusión de las actuaciones y funcionará además como intermediaria. A mayores, la Consellería anunció un acuerdo con la Fiscalía Superior de Galicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

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