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Cedeira

Centenares de personas acudirán este domingo al Curro da Capelada para presenciar la 52ª Rapa das Bestas

El evento comenzará a las 10.00 horas con el descenso de unos 300 caballos

Redacción
30/05/2026 22:44
Rapa das Bestas
La Rapa das Bestas reunirá a cientos de asistentes este domingo
Jorge Meis
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Un año más, el Curro da Capelada reunirá a cientos de personas con motivo de la Rapa das Bestas, la gran cita del año. A las 10.00 horas, 300 caballos salvajes bajarán desde los montes para que los besteiros les corten las crines. Ya por la tarde, el evento continuará tanto con comida como con bebida y juegos infantiles, así como con un acto de la Fundación Adcai para apoyar a la joven promesa del surf, Candela Pérez.

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