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Cedeira

Este sábado comenzará el recuento y el desparasitado de caballos para celebrar la Rapa das Bestas

Los ejemplares descenderán hasta el curro en un recorrido total de siete kilómetros

Redacción
29/05/2026 23:11
Rapa das bestas A Capelada Cedeira (Jorge Meis) (77)
Los caballos estarán listos para la jornada de mañana
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Aunque los ganaderos de la Asociación San Andrés de Teixido Eventos ya llevan dos semanas reuniendo 300 caballos, este sábado comenzarán los últimos preparativos para la jornada de mañana, en la que se celebrará el gran dia de la Rapa das Bestas

Concretamente, por la tarde se llevará a cabo el recuento, así como el registro y el desparasitado de los ejemplares que participarán en esta edición. Los animales salvajes serán dirigidos por los miembros de la entidad y otros ganaderos voluntarios para descender hasta el curro en un recorrido total de siete kilómetros

Por otro lado, ya el domingo a las 10.00 horas, empezará la cita por la que los vecinos de A Capelada esperan ansiosos cada año. En ella, los besteiros llevarán a los equinos –garañones, potros y yeguas incluidos– hasta el tradicional recinto circular, donde se dispondrán a agarrarlos para cortarles las crines

La jornada, en la que habrá un speaker comentando el evento, continuará con una carpa de comida y bebida, así como con juegos infantiles. Además de estas actividades programadas, el cartel de este año incluye un acto en colaboración con la Fundación Adcai para apoyar a Candela Pérez, la joven surfista ferrolana que se está recuperando de un accidente de tráfico.

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