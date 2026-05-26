Recala en Cedeira la exposición ‘Comedy Wildlife’ dentro de la programación de Afundación

Los paneles están ubicados al lado del río Condomiñas Cedida

El Concello de Cedeira, Abanca y Afundación colaboran en la exposición ‘Comedy Wildlife’ que este martes se inauguró en el Paseo da Mariña de la villa. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el proyecto ‘Corrente cultural’ que pretende descentralizar las citas y llevárselas más allá de las sedes, considerando el arte un “instrumento imprescindible para fomentar el conocimiento y el desarrollo colectivo”.

El regidor cedeirés, Pablo Moreda Gil, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Diana Cendán, recibieron al coordinador institucional de la empresa bancaria, José Manuel Vilariño; a la directora de la oficina ubicada en el municipio, María Teresa Testa, y a la responsable de Relaciones Institucionales de Afundación, Verónica Rego, quienes asistieron a la apertura de la muestra, que podrá verse hasta el 22 de junio.

Está compuesta por imágenes que resultaron premiadas entre los años 2015 y 2022 en el certamen ‘The Comedy Wildlife Photography Awards’ como las mejores fotografías de animales hechas bajo el filtro de la diversión y el humor. Tras llenar en los museos y salas expositivas de todo el mundo, se transforma en su versión de calle no solo para ser vista, sino también para abrir espacios de reflexión.

Explican desde Afundación que “la fragilidad de nuestros escosistemas y de sus especies despierta una creciente preocupación medioambiental”, por lo que el objetivo de esta iniciativa pasa también por “involucrar al público y hacer una llamada de atención mediante la empatía que sentimos” al ver estas 60 instantáneas desde las que se asoman pingüinos, tortugas, mapaches, osos o frailecillos atlánticos en poses de lo más curiosas.