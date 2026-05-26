Alumnado del IES Punta Candieira decide el destino de los presupuestos participativos

Un instante de la asamblea celebrada la pasada semana Concello

Alumnado, profesorado y personal del IES Punta Candieira celebraron el pasado jueves una asamblea para presentar y decidir los proyectos que se acometerán con cargo a los 20.000 euros que el Consistorio asigna a los presupuestos participativos, una iniciativa única en Galicia que permite a los jóvenes implicarse en la política local.

Tal y como explica el ejecutivo de Pablo Moreda, llegaron a presentarse un total de 116 propuestas –109 por parte de los escolares y siete de los profesores–, saliendo escogidas cuatro tras la votación en la que se contabilizaron 231 papeletas (una de ellas en blanco).

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Así, la iniciativa para llevar a cabo la limpieza y mejora del acceso a la cala de As Sonreiras (5.000 euros) contó con 49 apoyos, los mismos que el proyecto de turismo activo que abarca diferentes actividades y que cuenta con un coste de 8.000 euros. La propuesta para celebrar cuatro sesiones de cine en la calle (4.000) contó con 46 votos, mientras que la organización de dos jornadas de limpieza en los arenales (2.000) logró reunir 22 apoyos.

Todas estas iniciativas suman una inversión de 19.000 euros y se llevarán al pleno de la corporación para su aprobación el próximo 4 de junio.

Desde el Concello destacan que el proceso de Orzamentos Participativos logró recientemente una ayuda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por valor de 8.000 euros, para su desarrollo.