Arte na rúa
Fotografías de The Comedy Wildlife encherán de humor e conciencia o paseo da Mariña de Cedeira
A exposición que impulsa Afundación inaugurarase este martes 26 nun formato de rúa
Ao longo do paseo da Mariña de Cedeira exporase, a partir do martes 26, unha escolma das mellores fotografías presentadas ao concurso internacional The Comedy Wildlife Photography Awards. Trátase dunha mostra itinerante impulsada pola obra social de Abanca que xa obtivo un enorme éxito cando se exhibiu, no 2024, na sede ferrolá de Afundación.
Esta selección de imaxes caracterízase por capturar animais en momentos que resultan divertidos para os seres humanos, co obxectivo non só de provocar o sorriso senón sobre todo sensibilizar sobre o coidado dun medioambiente compartido entre todas as especies.
O concurso naceu por iniciativa de dous experimentados fotógrafos de natureza, Paul Joynson Hicks e Tom Sullam.