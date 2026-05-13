Denuncian el robo de la cartelería que señaliza la vía ferrata de Cedeira, que el Concello repondrá

Vía ferrata Senda do Santo, en Cedeira AEIG

Uno de los mayores atractivos turísticos y deportivos de Cedeira, la vía ferrata Senda do Santo –en referencia a San Andrés de Teixido– ha sufrido en los últimos días actos de vandalismo. El impulsor de este itinerario y responsable de la empresa Orixen Action, Daniel Pérez García, explica que “robaron los carteles que indican la subida y la gente se está perdiendo”, lamenta el cedeirés, aclarando, sin embargo, que el recorrido encima del lugar de Teixidelo, en una pared de unos 20 metros de altura, sigue abierto.

“En la zona de aparcamiento había un cartel grande en el que se explicaba cuál era el camino correcto para llegar, porque hay varios”, comenta el técnico deportivo de barrancos, remarcando que no es la primera vez que se producen robos en la zona.

En este sentido, apunta que esta sustracción se suma a otras en el pasado, como la desaparición de una serie de cuerdas que se empleaban como pasamanos. “Tuvieron que venir con una llave inglesa y abrir los mallones que estaban sujetos para llevárselas”, censura. “También pusimos elementos de decoración, como el esqueleto de la cabeza de una vaca, y también lo robaron”, añade.

El responsable de Orixen Action incide en el perjuicio económico que supone la suma de estas acciones. “En el parque de aventuras también robaron cuatro poleas, que no suponen mucho, unos 200 euros, pero mientras estaba montando unas nuevas plataformas, vinieron por detrás y me robaron del coche un taladro y una radial, que costarían unos 1.000 euros”, lamenta.

Tirolinas

Esta última sustracción se produjo, explica García, durante los trabajos que se estuvieron acometiendo en el Senda Park, unas instalaciones “con 14 juegos entre árboles, con varias estructuras y tirolinas para niños y niñas mayores de ocho años”.

Instalaciones del Senda Park Orixen Action

Esta propuesta de ocio se compone de circuitos acrobáticos en altura, que se basan en el uso de los árboles existentes y de estructuras prefabricadas para el apoyo de las plataformas, sirviendo de paso de una a otra un puente o un reto. “Esperamos que puedan estrenarlo pronto, quizás con la participación de algún colegio”, añade el responsable de Orixen Action.