Lucha contra las enfermedades fúngicas de los pinos en el municipio de Cedeira

Un momento de la visita de la titular de Medio Rural a Cedeira Emilio Cortizas

La Xunta, a través de la Consellería do Medio Rural que dirige María José Gómez, está llevando a cabo una serie de tratamientos de enfermedades fúngicas del pino, así como actuaciones de repoblación en el municipio de Cedeira. Desde el gobierno gallego explican que las intervenciones cuentan con una inversión global de 2,5 millones de euros, de los que más de 970.000 se destinarán a tratar la banda marrón.

Estos trabajos se acometerán en los montes de la Serra da Capelada y Couce –de titularidad municipal–, así como en A Braxe –terreno patrimonial de la Xunta–. A este respecto, cabe señalar que la Consellería, por segundo año consecutivo, ofrece tratamientos gratuitos para hacer frente a esta enfermedad, estando previstas tareas en alrededor de 4.000 hectáreas este 2026.

Selección genética

Tal y como explicó la propia Gómez en una visita a la localidad, las tareas consisten en la ejecución de desbroces, rareos y podas de masas “co obxectivo de mellorar o seu estado sanitario”. Esto ayudará a que se reduzca la competencia entre los ejemplares y a disminuir “a sensibilidade ante o ataque de pragas ou enfermidades”. Además, el ejecutivo autonómico apunta que se llevará a cabo una selección genética de árboles candidatos “pola súa resistencia a estas doenzas”.

El presupuesto destinado a estas actuaciones reserva, además, 1,5 millones para la regeneración de 228 hectáreas de monte. Entre las tareas previstas está la repoblación con pino bravo y rodales de frondosas en el Distrito Forestal I-Ferrol, “co fin de substituír aquelas masas de piñeiro radiata que son máis susceptibles ás enfermidades fúnxicas”, apunta la Consellería do Medio Rural.