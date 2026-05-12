Cedeira oferta 50 plazas para su campamento urbano de verano

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del CEIP Nicolás del Río Daniel Alexandre

El ejecutivo de Cedeira organizará, un año más, un campamento urbano en verano para facilitar la conciliación de las familias del municipio durante las vacaciones escolares. La propuesta, para la que ya están abiertas las inscripciones hasta el próximo día 21, se dirige a menores de entre cuatro y 12 años y contará con un total de 50 plazas.

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del CEIP Nicolás del Río entre el 19 de junio y el 28 de agosto –salvo las jornadas festivas–, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

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Monitores especializados se encargarán de guiar las propuestas y juegos, “nos que primará o carácter lúdico ao tempo que a formación en hábitos saudables e en valores para a convivencia”, explican desde el Concello que dirige Pablo Moreda.

El Consistorio explica que se reservarán cinco vacantes para jóvenes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que en los criterios de selección se establece una prioridad para los menores cedeireses o cuyos tutores acrediten una relación laboral en horario de mañana.

El precio del campamento será de 20 euros por semana, 60 para el mes completo y 100 euros para todo el periodo. Las inscripciones pueden hacerse en el Registro o mediante la Sede Electrónica.