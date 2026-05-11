Cedeira recibirá más de 1,3 millones para actuaciones del Plan Único de la Diputación

La diputada visitó con el alcalde y dos ediles varias zonas de intervención Cedida

La Diputación dejará en el concello de Cedeira, en el marco del POS + 2026, una inversión total de 1.393.554,32 euros. De esta cantidad, 853.967,52 se corresponden con la aportación inicial del plan y otros 539.586,80 euros son del Plan de Obras e Servizos adicional, aprobado el pasado mes de abril por el pleno del organismo.

La diputada de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos de la Diputación de A Coruña, Cristina García Rey, visitó este lunes el municipio de Cedeira para conocer sobre el terreno distintas actuaciones financiadas al amparo del Plan Único –POS–. La jornada comenzó con un encuentro institucional en el Concello con el alcalde, Pablo Diego Moreda y los concejales Noel López y María Pernas antes de realizar un recorrido por actuaciones ejecutadas en el municipio con financiación provincial, como la reforma y conservación del edificio escolar en el lugar de Corredoira – 90.879,85 euros con cargo al POS+ 2023 y ya concluida–, y la ampliación y avance del parque infantil del área recreativa de A Magdalena –165.552,70 euros a través del POS+ 2025 , cuyas obras comenzarán próximamente–.

La diputada recordó que el concello de Cedeira recibió desde que se puso en marcha el Plan Único en el año 2017, una cuantía total de 7.857.569,81 euros, que permitieron financiar hasta 35 obras y otras actuaciones en el municipio.

De estas, 3,92 millones se destinaron a inversiones directas en infraestructuras y equipamientos, mientras que más de 3,25 millones sirvieron para financiar gasto corriente municipal.

La diputada destacó que el Plan Único se basa en “criterios obxectivos e transparentes” lo que supone un reparto “xusto e equitativo dos fondos”.