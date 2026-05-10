Cedeira busca financiación para arreglar los numerosos baches del Camiño do Beco

Deterioro del firme en el vial cedeirés Concello

El Ayuntamiento de Cedeira ha tramitado la solicitud de una subvención a la Xunta de Galicia para cofinanciar las obras de reparación del Camiño do Beco, un vial que conecta la avenida Castelao con la carretera que va al lugar de Peneiro y que se encuentra “nun estado de grave deterioro”, explica el ejecutivo local.

El proyecto, presupuestado en 106.258,56 euros, impuestos incluidos, afectará a dos tramos de la pista, de 269 y 246 metros cada uno. Las obras en estos tramos, “con moitas fochancas”, consistirán en renovar la capa de asfalto para el tráfico rodado, habilitando también un sistema de drenaje que garantice una mayor durabilidad del firme. El gobierno que dirige Pablo Moreda indica, además, que se construirá una senda peatonal de 1,20 metros, a pie de carretera, en parte del recorrido.

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Dentro de esta intervención se prevé, asimismo, otra actuación destinada a la mejora de otro vial: el que da acceso a la plaza de San Roque –situada entre las calles Amor Hermoso y el Camiño Pitilleira–.

En este caso, el objetivo de las tareas –que se llevarán a cabo en un trecho de 26 metros, en donde se renovará la superficie asfáltica– es “evitar que se agrave o seu grao de deterioro”, apunta el Ayuntamiento cedeirés.