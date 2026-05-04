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Cedeira

Labores de limpieza y conservación en casi cinco kilómetros de varios ríos de Cedeira

Los trabajos se prolongarán unas siete semanas

Redacción
04/05/2026 19:18
Operarios de Augas de Galicia en sus trabajos en Cedeira
Operarios de Augas de Galicia en sus trabajos en Cedeira
Xunta
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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha iniciado una serie de actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en varios tramos de distintos ríos –que suman casi cinco kilómetros– de Cedeira. En concreto, las tareas se llevan a cabo en dos trechos del Condomiñas; otro del río Pontigas y un tercero en A Veiga.

Las actuaciones se prolongarán durante más de siete semanas y ya han sido comunicadas al Concello. Consisten, fundamentalmente, en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en los canales fluviales, con el objetivo de evitar obstrucciones. También en desbroces puntuales y selectivos en los accesos al canal, así como la retirada de especies exóticas invasoras (EEI). Desde el departamento autonómico explican que las tareas se llevarán a cabo con motosierras, desbrozadoras y otras herramientas manuales, “que contarán co apoio de maquinaria de maiores dimensións como un tractor”.

Augas de Galicia acomete estas intervenciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa. En este caso se trata, además, de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).

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