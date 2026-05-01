La Diputación mejorará dos carreteras en Cedeira con una inversión de casi 203.500 euros

Valentín González Formoso, en la sesión plenaria Cedida

La Diputación de A Coruña aprobó en su última sesión plenaria diversas actuaciones para reforzar la seguridad vial por valor de 1,83 millones de euros, entre las que se encontraba la mejora del firme en dos carreteras del municipio cedeirés (203.448,42 euros).

En concreto, el organismo provincial actuará en la DP-2204 –de Cedeira a Chimparra– y la DP-2206 –de As Pontigas a San Andrés de Teixido–. Las obras consistirán en la extensión de una nueva capa de rodaje de mezcla vituminosa en caliente, de seis centímetros de espesor en todo el ancho de la calzada y en los arcenes –con el objetivo de reforzar su durabilidad–.

Con carácter previo, los operarios ejecutarán trabajos de limpieza de cunetas para mejorar el drenaje de las mismas.

La intervención culminará, como es habitual, con la reposición de las marcas viarias y la instalación de sistemas de seguridad como barreras metálicas, tipo bionda, en aquellos puntos en que sea necesario.

Compromiso

“Seguimos avanzando nun plan continuado de mellora da rede viaria provincial, priorizando a seguridade e a adecuación das estradas ás necesidades actuais”, declaró el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.