Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

La Diputación mejorará dos carreteras en Cedeira con una inversión de casi 203.500 euros

El proyecto salió adelante en la última sesión plenaria

Redacción
01/05/2026 17:47
Valentín González Formoso, en la sesión plenaria
Valentín González Formoso, en la sesión plenaria
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Diputación de A Coruña aprobó en su última sesión plenaria diversas actuaciones para reforzar la seguridad vial por valor de 1,83 millones de euros, entre las que se encontraba la mejora del firme en dos carreteras del municipio cedeirés (203.448,42 euros).

En concreto, el organismo provincial actuará en la DP-2204 –de Cedeira a Chimparra– y la DP-2206 –de As Pontigas a San Andrés de Teixido–. Las obras consistirán en la extensión de una nueva capa de rodaje de mezcla vituminosa en caliente, de seis centímetros de espesor en todo el ancho de la calzada y en los arcenes –con el objetivo de reforzar su durabilidad–.

Con carácter previo, los operarios ejecutarán trabajos de limpieza de cunetas para mejorar el drenaje de las mismas.

La intervención culminará, como es habitual, con la reposición de las marcas viarias y la instalación de sistemas de seguridad como barreras metálicas, tipo bionda, en aquellos puntos en que sea necesario.

Compromiso

“Seguimos avanzando nun plan continuado de mellora da rede viaria provincial, priorizando a seguridade e a adecuación das estradas ás necesidades actuais”, declaró el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Valentín González Formoso, en la sesión plenaria

La Diputación mejorará dos carreteras en Cedeira con una inversión de casi 203.500 euros
Redacción
Imagen de archivo de una jornada sobre compost, en 2024, en la villa

Cedeira repartió en una década más de 300 recipientes para hacer compost
Redacción
El ideal gallego

Os Maios llegan el viernes a Ares y el sábado a Cedeira
Redacción
Parque infantil de la plaza da Constitución de Cedeira

Cedeira adjudica la mejora de dos parques infantiles en la zona de San Isidro por 247.000 euros
Redacción