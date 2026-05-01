Cedeira repartió en una década más de 300 recipientes para hacer compost
El Concello anima a la ciudadanía a sumarse a una gestión más eficiente de los residuos
El Concello de Cedeira se encuentra inmerso en una campaña de promoción de la elaboración de compost doméstico, una iniciativa que este año cumple una década y en la que se han entregado, desde su inicio, 325 recipientes entre los vecinos y vecinas para que pueden llevar a cabo esta práctica.
Desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda animan a la ciudadanía que todavía no se ha sumado a esta propuesta a participar, “dado que a súa implicación é clave para avanzar cara un modelo de xestión de residuos máis eficiente e respectuoso co medio ambiente”.
Esta práctica es de gran utilidad para las personas que disponen de huerta, jardín o un espacio verde. Además del propio ‘composteiro’, el Consistorio facilita formación específica para elaborar abono de alta calidad.