Cedeira adjudica la mejora de dos parques infantiles en la zona de San Isidro por 247.000 euros

Parque infantil de la plaza da Constitución de Cedeira Concello

La Xunta de Goberno Local de Cedeira ha aprobado la adjudicación, por casi 247.000 euros, de las obras de mejora de dos parques infantiles ubicados en la zona de San Isidro, concretamente, el de la plaza de la Constitución y el del área recreativa de A Magdalena.

La intervención, que servirá para poner al día y ampliar los elementos de juego, se sufragará con cargo a los fondos del POS+2025 de la Diputación y el plazo de ejecución, en ambos casos, será de tres meses.

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Desde el Ayuntamiento cedeirés informan, además, de que está en tramitación –con consignación presupuestaria– la renovación integral del parque ubicado en la plaza Floreal.