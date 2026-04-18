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Cedeira

Las aguas de las playas de Ares y de Cedeira reciben la calificación de ‘excelente’

Los datos de la Consellería de Sanidade han sido trasladados por los Concellos

Redacción
18/04/2026 23:27
Arenal de Seselle, en Ares
Archivo
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Pendientes de que se publique oficialmente desde la Consellería de Sanidade los datos relativos a la calidad de las aguas de las playas de las comarcas, algunos Concellos ya han hecho públicos los resultados que se les han remitido. Este es el caso de los de Cedeira y Ares

En el primero de los municipios, el Consistorio ha informado de que el departamento territorial de la Consellería de Sanidade ha comunicado que la calidad de las aguas de las playas de Area Longa y de A Madalena alcanzaron la clasificación de ‘excelente’, el máximo nivel establecido por la normativa vigente en la materia. La situación se repite desde el año 2020 tras haber mejorado con respecto a años atrás, cuando era calificada como ‘insuficiente’ –2011 y 2012–, ‘suficiente’ –2013– y ‘bien’ –2018-2019–. 

En el caso de Ares, el Concello informa de que los principales arenales de la villa reciben la calificación de ‘excelente’ por parte de la Consellería de Sanidade. Las playas que reciben esta alta valoración son las de Ares, Chanteiro, O Raso y Seselle, lo que garantiza a los bañistas condiciones sanitarias óptimas con respecto a loe están dares de salubridad.

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