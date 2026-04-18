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Cedeira

Cerrado al tránsito el puente peatonal sobre el río Condomiñas en Cedeira

Se buscará financiación para construir uno nuevo

Redacción
18/04/2026 23:19
Puente sobre el río Condomiñas
Puente sobre el río Condomiñas
Cedida
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 El Concello de Cedeira ha procedido a cortar el tránsito por el puente de madera peatonal sobre el río Condomiñas, situado a la altura de la calle Ortigueira, después de que técnicos del CIS Madeira determinaran, en una visita realizada y sin esperar por su informe, que la estructura presenta un alto deterioro que puede revestir peligro. 

Tal y como indicó el alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, los técnicos señalaron que no es posible el arreglo, por el que el Concello procederá lo antes posible a su retirada y trabajará en la búsqueda de financiación para sustituilo por otro puente, también de madera, adaptado a las normas actuales en cuanto a seguridad.

El puente, que fue construido hace unos treinta años por la Diputación de A Coruña, presenta separación entre el tablero y los elementos laterales, brechas longitudinales y deterioro superficial de la madera.

En la visita de los técnicos se comprobó que la degradación llegó también al interior de la estructura, por lo que la actuación fue inmediata.

El Ayuntamiento de Cedeira había acometido a lo largo de los años varias reparaciones en esta infraestructura sobre el río Condomiñas, una en torno al año 1995 y otra en el ejercicio 2022.

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