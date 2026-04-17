Cedeira pondrá en valor la fábrica de salazón que salió a la luz con las obras de A Magdalena

Restos de la fábrica de salazón de cedeira

Poner en valor las fábricas de salazón que existían en el arenal de Cedeira, hasta siete, todas desaparecidas entre 1955 y 1960, es el objetivo de la intervención que el Concello llevará a cabo ahora en los restos que quedaron a la vista con las obras de regeneración de la playa de A Magdalena.

Cedeira recordará con un panel y recursos digitales los restos de la fábrica de salazón aparecidos Más información

El Consistorio cuenta ya con el permiso de Costas para abordar la intervención que, con un presupuesto de 5.600 euros, ejecutará el proyecto de Axa Arqueología, que consiste en completar la excavación de los restos, proceder a su limpieza y consolidación y añadir algo más de altura a la infraestructura para facilitar su interpretación. Servirá, de este modo, para explicar, con fotografías y una reproducción digital, la importancia de una industria que fue pujante en la villa durante la primera mitad del sigo XX. Los restos podrán verse y se instalará un panel informativo sobre esta industria local.

Desde las áreas de Cultura y Patrimonio explican que lo que se destapó con las obras fueron unas cimentaciones de tres de los muros de la planta rectangular de una de aquellas fábricas, la de José Soto, conocida posteriormente como la “do Xenio”.