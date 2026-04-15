‘Pesca Saúde’ visita el centro de salud de Cedeira para ensalzar los productos pesqueros locales

imagen de archivo del centro sanitario cedeirés AEIG

El proyecto ‘Pesca Saúde’, impulsado por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal con ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), llegará este jueves al centro de salud de Cedeira para divulgar los beneficios de los productos locales.

Así, el exterior de las instalaciones sanitarias acogerá un stand –de 11.00 a 13.00 horas–en el que se repartirán guías de propiedades nutricionales y hábitos de alimentación saludables, además de vales descuento para consumir en los establecimientos que se han sumado a esta campaña.

Desde el GALP explican que esta iniciativa nace en un contexto en el que el consumo de pescado ha descendido progresivamente, aumentando la presencia de alimentos ultraprocesados en las dietas. Por ello, la medida busca fomentar el conocimiento de los productos pesqueros – “está probado o seu beneficio no sistema cardiovascular, na saúde cerebral ou na inmunidade”, inciden–, aumentando su ingesta, para mejorar la salud.