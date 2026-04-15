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Cedeira

Los 'sanandresiños' llegan al teatro Colón de A Coruña

El artesano Jorge Bellón ofrecerá una demostración de esta artesanía de miga de pan antes de la Gala Accultura

Redacción
15/04/2026 22:09
Adornos de San Andrés de Teixido en los balcones del Teatro Colón
Adornos de San Andrés de Teixido en los balcones del Teatro Colón
Patricia G. Fraga
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La V Gala DACCultura, que se celebra este jueves 16 en el teatro Colón de A Coruña, tendrá como elemento conductor la suerte, parte esencial de la identidad gallega. 

Para dar esa continuidad a la gala estarán los ‘sanandresiños’, los amuletos de miga de pan típicos de San Andrés de Teixido, que adornan desde hace días el exterior del teatro coruñés y formarán parte, además, de la escenografía del evento.

En la gala se entregarán premios literarios, artísticos, sociales y musicales, entre los caules también hay representantes de la comarca, como el joven fenés Gael Ares, que será el artista más joven reconocido.

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Antes de la celebración también se podrá disfrutar de la demostración de la elaboración de la artesanía propia de la parroquia cedeiresa de San Andrés de Teixido, con miga de pan y formas tan conocidas como la barca, el pez, la paloma, la escalera, etc., a cargo de Jorge Bellón, el único con certificado Artesanía de Galicia.

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