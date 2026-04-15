Cedeira mejorará once viales con una inversión de 135.520 euros

Camiño de Fragoso, en Cedeira Concello

El Consistorio de Cedeira ha contratado por 135.250 euros la pavimentación de once caminos municipales que suman en su conjunto cerca de cuatro kilómetros y que se sitúan en diferentes parroquias de la zona rural. La firma adjudicataria tiene un plazo de cinco meses para completar estos trabajos, que consistirán en la renovación del tratamiento superficial, la limpieza de los márgenes y la adecuación de cunetas y drenajes de agua.

La intervención, enmarcada en el plan de mantenimiento de pistas municipales, se sufragará con cargo a los fondos del POS+2025 de la Diputación.

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Desde el Concello cedeirés explican que los caminos en los que se realizarán las tareas son los 799 y 795, que unen Cimadevila y la DP-2202; el 634 de A Riba; el 669 que conecta Penadaguía, Fragoso y la DP- 2202; el 676 de Fragoso; el 576 de Penadaguía; el 96 de O Beco; el 86 de la calle Floreal; el 163 del Lugar Agrochao a San Cosme de Piñeiro; el 147 del Lugar Agrochao y el 192 de Esteiro al Camiño Real de A Magdalena.

Se trata de viales que presentan diferentes longitudes, que oscilan entre los 35 metros del más corto y los 810 del más largo; también con diferentes anchos –de 2,6 la 4,50 metros–. Los trabajos que se llevarán a cabo en cada uno de ellos dependerán de su estado y del tránsito rodado, “sempre coa finalizade de mellorar a seguridade da circulación e garantir a durabilidade das solucións adoptadas”, expone el Ayuntamiento que dirige Pablo Moreda, recordando que entre 2024 y 2025 se invirtieron más de 687.000 euros en el arreglo de 25 caminos de titularidad municipal, así como la mejora de seis calles del casco urbano.